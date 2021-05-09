Апперкот прямо в глаз и цыганская удача. Триумф Канело

Два рыжих суперсредневеса сошлись на стадионе, цыган и мексиканец. Саул ь Альварес остановил в восьмом раунде Билли Джо Сондерса, но важно не только это.

Сауль «Канело» Альварес (Мексика) победил Билли Джо Сондерса (Великобритания) — ТКО, 8-й раунд (угловые отказались выпускать Сондерса на 9-й раунд).

Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м среднем весе и защитил титулы WBC, WBA Super, The Ring.

Даллас, AT&T Stadium, 73 126 зрителей.

В принципе, многое об этом бое можно было понять еще несколько дней назад, когда Билли Джо и Альварес спорили из-за размера ринга. Сондерс хотел побольше — и он его все же получил, — но еще это, очевидно, был способ воздействия на психику соперника.

«Ну что там с рингом? Мы очень долго сюда добирались, отрасти уже яйца», — это Сондерс. Альварес ему ответил чем-то в духе «Ну что ты как девчонка», только матом. И ушел.

Verbal altercation between Canelo and a member of Billy Joe Saunders' team in the hotel lobby. Team member asks: «What's happening with the ring? We've come a long way, grow some b****cks.» Canelo replies: «You are a f***ing p***y.»



[?? @LargeBarstool]pic.twitter.com/t3Qla0UI4i — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 4, 2021

В итоге о чем-то они договорились. И вместо ринга в 20 футов появился 22-футовый. Чуть больше, но не критически. Сауль даже сказал потом: «Да пусть забирает хоть весь стадион, это его не спасет».

Большой ринг не спас Сондерса. В ринге поменьше он, конечно, вынужден был бы чаще стоять под ударами Альвареса, больше сил тратить на движение, чаще чувствовать себя под прицелом. Прессинг выматывает и лишает сил. Особенно когда ты не понимаешь, чем можно остановить соперника. Может, было раньше — но больше нет. Сондерс пять лет назад был хорош, он был в меньшей степени хитрым и подвижным боксером, но в большей степени жестким и бьющим. А мексиканец был поменьше и еще без такого опыта боев с думающими соперниками.

Canelo stings Saunders with an uppercut ?#CaneloSaunders pic.twitter.com/UwcumUjI2r — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Джеб Сондерса? Саул даже не напрягался по этому поводу. Стойка левши? Ну, к левше не так уж сложно подготовиться, если ты знаком с тактикой и у тебя есть ноги. Альварес даже не выкладывал все козыри сразу — первые два раунда он, считай, и не резал углы, не лишал соперника пространства, а так, поддавливал его. Контрудары здесь и там, атаковал корпус. Раунда с четвертого, когда Билли Джо чаще оставался на месте после первых двух-трех ударов, Альварес начал выбрасывать апперкоты. Он действовал экономично и эффективно. Из 110 силовых ударов в цель приземлились 58. Это больше половины, и это очень больно.

И не забывайте другой фактор — качество оппозиции. Уже года четыре Сондерс не дерется с кем-то стоящим, и его так сильно еще не били. Фактически с момента перехода в суперсредний вес. Мексиканец чередует настоящие бои с «прогулочными». Он за полгода выходит на ринг в третий раз. Немыслимо часто для элитного бойца.

SAUNDERS IS FEELING HIMSELF ? pic.twitter.com/Pb4je27N9X — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Если подумать, Сондерсу могла помочь только его цыганская магия или припаркованный у дома Альвареса трейлер, полный цыган с дробовиками. Вот только Сауль, если верить последним интервью, однажды уже вел переговоры с бандитами чуть больше двух лет назад, когда в заложники перед боем взяли его брата. Альварес провел переговоры, брата отпустили, а соперник был избит так, будто имел к этому какое-то отношение. Тогда Сауль и открыл в себе умение ломать всех напополам ударами по корпусу. Тогда он научился быть терпеливым и умным.

Я не знаю, на что там надеялся Сондерс. На Тайсона Фьюри? Но тот разгуливал вокруг арены и пел песни с музыкантами-мариачи. Потом, правда, болел за цыганского брата в рингсайде, но выпрыгнуть в ринг, раскидать охрану и вломить сопернику можно только в WWE. И то, будь это реслинг — вмешался бы, конечно, Чавес-старший, Эррол Спенс, Рой Джонс или кто-то еще.

Билли Джо, казалось, уже потерялся. Затем вдруг вернулся в бой и выбросил хук, Альварес легко уклонился, с минимально возможной амплитудой, затем коротким же движением сместился и пробил апперкот по согнувшемуся Сондерсу. Кулак врезался в голову, Билли Джо устоял на ногах, но в этот момент и он, и соперник уже поняли, что бой закончен. В углу после восьмого раунда быстрый осмотр привел к подозрениям на перелом орбитальной кости, и на следующий раунд его не выпустили.

Billy Joe Saunders' eye ? pic.twitter.com/fAUPdQ8v0z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Многие сейчас кричат, что Сондерс обещал драться до конца и за слова не ответил, но я бы не стал так давить на Билли Джо. Драться нужно до конца, только если ты сам веришь в свои шансы. Альварес забрал его уверенность в себе, его цыганскую удачу и затем его пояс. Прокричал «Вива Мехико, кабронес!», а на пресс-конференции заткнул сунувшегося было с вызовом Деметриуса Андраде — «Убирайся на хрен отсюда».

Альварес делает это не из-за того, что испытывает какие-то эмоции. Он чемпион мира в нескольких категориях, объединил три пояса — и к осени собирается взять четвертый, из рук Калеба Планта. Но, что еще важнее, за бой он должен получить порядка 35 миллионов долларов, и не забываем, что в то время как весь мир балансирует на грани локдауна и у многих действительно серьезные финансовые трудности — на бой покупают билеты 73 тысячи человек, причем распродан стадион был практически мгновенно. А это значит, что сейчас никто не может указывать Альваресу, с кем ему драться и когда. Токены, опять же, свои продает. Говорят, хороший способ прятать чьи-то деньги от налогов.

Today is the last day to get my pre-fight NFT Collection with @DAZNBoxing ?



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Итак, что мы имеем? 30-летний мексиканец на вершине мира, и он даже не глава картеля — по крайней мере нам об этом неизвестно. Сейчас времена такие — кто больше денег зарабатывает, тот и круче. А что происходит с прежними великими бойцами? Ну, Пакьяо достаточно стар, чтобы завершить карьеру, но упорно этого не делает. Майк Тайсон ведет переговоры о реванше с Ленноксом Льюисом, но в шоу-выставочном бою. А Флойд Мейвезер бегает по стадиону за видеоблогером, снявшим с него кепку, с криком «догоню — убью!».

?? Floyd Mayweather brawling with Jake Paul after a heated confrontation...



[? @ShowtimeBoxing]pic.twitter.com/2l0d9s9QfP — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 6, 2021