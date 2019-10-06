Журналист Маркос Вильегас: «Головкин вышел на бой, чувствуя недомогание»
10:26
Журналист Fight Hub Маркос Вильегас сообщил о болезни казахстанского боксера Геннадия Головкина, которую он заработал перед боем с украинцем Сергеем Деревянченко.
— Эдди Хирн только что сообщил мне, что Головкин вышел на бой, чувствуя недомогание. В лагере Головкина это очень тщательно скрывали, — написал Вильегас в своем Twitter.
Головкин единогласным решением судей победил Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF в среднем весе. Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден».
Eddie Hearn just informed me that GGG was sick coming into this fight. He said he found out today that GGG was under the weather. The camp kept a very tight lid about it.— Marcos Villegas (@heyitsmarcosv) October 6, 2019
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