Журналист Маркос Вильегас: «Головкин вышел на бой, чувствуя недомогание»

Журналист Fight Hub Маркос Вильегас сообщил о болезни казахстанского боксера Геннадия Головкина, которую он заработал перед боем с украинцем Сергеем Деревянченко.

— Эдди Хирн только что сообщил мне, что Головкин вышел на бой, чувствуя недомогание. В лагере Головкина это очень тщательно скрывали, — написал Вильегас в своем Twitter.

Головкин единогласным решением судей победил Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF в среднем весе. Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден».