Лукинский о бое Мейвезера с Муром: «Будет игра в кошки-мышки»

Юморист Николай Лукинский прокомментировал предстоящий бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура.

«Что касается этого боя, то Мур, откровенно скажу, не очень мне понятный персонаж. Я довольно внимательно слежу за боксом, и за профессиональным в том числе. Почему-то я не смог найти ни одного боя в интернете Дона Мура, поэтому сказать о его уровне боевой подготовки очень сложно. Конечно, очень много роликов, где он бьет по лапам, ну, конечно, там на лапах можно демонстрировать какую угодно и технику, и скорость», — приводит слова Лукинского РЕН ТВ.

По его мнению, скорее всего, в этом поединке победа останется за Мейвезером.

«Конечно, Мейвезер — это легенда, это величайший чемпион, который не имеет ни одного поражения. Я думаю, при любом раскладе, если это будет бой настоящий, то, конечно, победит Флойд. Мейвезер, если уверен и знает, что он гораздо сильнее Дона Мура, то не будет его нокаутировать, а станет просто играть как кошка с мышкой», — добавил Лукинский.

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).