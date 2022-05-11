Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:04

Бивол вернулся в Россию после победы над Саулем Альваресом

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) приземлился в аэропорту в Пулково, где его встретили около 100 человек, многие из которых принесли с собой плакаты со словами поддержки российскому бойцу.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. Эта победа позволила россиянину подняться на 6-е место в рейтинге боксеров вне зависимости от категории по версии DAZN и на 2-е по версии портала статистики официальных боев BoxRec.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Как выглядит могила боксера-суперзвезды Попенченко. Он писал диссертацию о космонавтике, об его голову били напольную вазу, а смерть чемпиона тайна до сих пор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукинский о бое Мейвезера с Муром: «Будет игра в кошки-мышки»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости