Бивол вернулся в Россию после победы над Саулем Альваресом

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) приземлился в аэропорту в Пулково, где его встретили около 100 человек, многие из которых принесли с собой плакаты со словами поддержки российскому бойцу.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. Эта победа позволила россиянину подняться на 6-е место в рейтинге боксеров вне зависимости от категории по версии DAZN и на 2-е по версии портала статистики официальных боев BoxRec.