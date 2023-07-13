Ярд рассмотрит возможность проведения боя с Биволом

Британский боксер Энтони Ярд рассмотрит возможность проведения боя против чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола.

«Энтони Ярд рассмотрит возможность такого боя. Потенциально это может быть интересный поединок», — приводит ТАСС слова представителя Ярда.

31-летний Ярд за карьеру одержал 23 победы (22 нокаутом) и потерпел 3 поражения. На счету 32-летнего Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.