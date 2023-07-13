Экс-чемпионка UFC Холм оценила предстоящий бой Фьюри против Нганну

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм поделилась мнением о боксерском поединке между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Думаю, что есть пара вещей, в которых Фрэнсис силен. Большинство своих поединков по ММА он проводил именно в боксерском стиле и свои победы добывал ударами кулаками. Он редко использовал удары ногами по корпусу, поэтому ему проще адаптироваться к боксерскому стилю, но с Тайсоном Фьюри ему будет, конечно, тяжело. Думаю, что если у Фрэнсиса есть шанс на победу, то только нокаутом. Тайсон Фьюри — очень крепкий», — цитирует Холм MMA.Metaratings.ru.

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе