«Я боксировал не в своей лучшей форме». Ковалев в очередной раз ответил критикам

Российский боксер Сергей Ковалев выступил с обращением касательно критики в свой адрес. Ранее он сказал, что не имел шансов на победу в бою с Саулем Альваресом.

— С того времени, как я в сториз выставил свое высказывание по поводу боя с Канело и профанов в боксе, многие люди высказали сумасшедшие вещи, — написал в Instagram Ковалев. — Очень хочется прояснить эту ситуацию. Я боксировал свой самый важный бой в карьере не в самой лучшей своей форме и проиграл. Но никогда не отказываюсь от вызовов, которые мне преподносит бог в жизни и в моей спортивной карьере.

Я не имею ничего против Канело. Он великий чемпион, и он был лучше меня 2 ноября. Канело хотел драться со мной, и он подрался, большой ему респект за такое решение — сделать шаг в новую для него весовую категорию. Если бы Канело не захотел этого боя, его бы не было, так как «GOLDEN BOY PROMOTION» были против этого боя. Договоренность нашего боя, заняла много месяцев, чтобы прийти к финальному соглашению.

Трудность процесса доставляла обязательная защита против Энтони Ярда. Отказаться от боя с Канело или пойти на риск — я выбрал риск, дав согласие на бой. Но после того, как выполню свое обещание перед своими фанатами в своем родном городе Челябинске, защитив титул WBO.

У меня было только 10 недель между боями. Я был уставшим, но верил в то, что смогу выиграть этот бой. Не мог потерять возможность боксировать с Канело, так как при победе для меня открылись бы совсем другие возможности и перспективы. Делал все возможное для своей семьи. Отдал все свои силы, которые во мне остались для боя 2 ноября, но, к сожалению, этого не хватило для победы. Извиняюсь перед настоящими фанатами, кто не делая букмекерских ставок, желая заработать на этом, искренне болел за меня.

С большим временем для отдыха между боями мог бы быть совсем иной результат и, возможно, в один прекрасный день, мне снова выпадет честь боксировать с Канело, когда у меня будет достаточно времени подготовиться к бою и показать себя в лучшей форме. Наш бой был непростым, и Канело выиграл его. Мое уважение ему. Он чемпион и не заслуживает плохих слов в свой адрес. Это бокс и тут всякое случается. Как боксеры, мы рискуем своим здоровьем и жизнью для блага своих семей и зрелища для фанатов бокса. Мы делаем все возможное, что в наших силах.

«Те, кто верил в мою победу над Канело и ставил на это деньги, вы — профаны». Ковалев снова ответил хейтерам