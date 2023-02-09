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Хрюнов: «США обкрадывает своих спортсменов, отказываясь от ЧМ по боксу»

Хрюнов высказался по поводу решения сборной США не ехать на чемпионат мира
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу решения сборной США не ехать на чемпионат мира.

«Для меня отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — ожидаемая позиция. Сегодня, к сожалению, превалирует политика во всем этом. На самом деле они обкрадывают кого? Главный во всех видах спорта — это спортсмен. И история бокса пишется следующим образом: возьмите самых великих американских чемпионов — они все были чемпионами мира. Они выигрывали Олимпийские игры. И действительно, они были признанными с точки зрения достижений в боксерском коммьюнити и были любимы именно за эти достижения. А тут не давать возможности и ограничивать спортсменов... Ограничивают и обкрадывают они конкретно своих же спортсменов. Что они могут предложить взамен? Объяснение? А что ты объяснишь, если я занимаюсь спортом для того, чтобы стать чемпионом мира, и вдруг у меня нет такой возможности? В последнее время бокс, с учетом тех преобразований, которые происходят в Международной федерации бокса, получил подъем. Огромная мотивация, хорошие призовые, конкурентный состав. Прежде всего это удар по своим спортсменам», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».

Ранее на сайте Федерации бокса США появились информация, что они отказываются принимать участие в чемпионате мира, поскольку там буду участвовать российские и белорусские спортсмены.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4990355-hryunov-otkaz-ssha-ot-chm-po-boksu-ozhidaemaya-poziciya-obkradyvayut-svoih-zhe-sportsmenov.html
Бокс
Владимир Хрюнов
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