Хрюнов: «США обкрадывает своих спортсменов, отказываясь от ЧМ по боксу»
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу решения сборной США не ехать на чемпионат мира.
«Для меня отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — ожидаемая позиция. Сегодня, к сожалению, превалирует политика во всем этом. На самом деле они обкрадывают кого? Главный во всех видах спорта — это спортсмен. И история бокса пишется следующим образом: возьмите самых великих американских чемпионов — они все были чемпионами мира. Они выигрывали Олимпийские игры. И действительно, они были признанными с точки зрения достижений в боксерском коммьюнити и были любимы именно за эти достижения. А тут не давать возможности и ограничивать спортсменов... Ограничивают и обкрадывают они конкретно своих же спортсменов. Что они могут предложить взамен? Объяснение? А что ты объяснишь, если я занимаюсь спортом для того, чтобы стать чемпионом мира, и вдруг у меня нет такой возможности? В последнее время бокс, с учетом тех преобразований, которые происходят в Международной федерации бокса, получил подъем. Огромная мотивация, хорошие призовые, конкурентный состав. Прежде всего это удар по своим спортсменам», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».
Ранее на сайте Федерации бокса США появились информация, что они отказываются принимать участие в чемпионате мира, поскольку там буду участвовать российские и белорусские спортсмены.