Василевский: «Плохо, что боксеры и спортсмены стали заложниками политической ситуации»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский отреагировал на заявление Федерации бокса США о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«Очень плохо, что боксеры и спортсмены стали заложниками политической ситуации. Век любительского спорта очень короток, и это очень плохая ситуация. Если не будут допускать бойцов, боксеров, вообще спортсменов до чемпионатов мира, то мотивация заниматься спортом в нашей стране будет очень сильно падать», — цитирует Василевского «Газета.Ru».

Женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдет с 15 по 31 марта в Нью-Дели. Мужской турнир состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте.