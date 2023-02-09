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Василевский: «Плохо, что боксеры и спортсмены стали заложниками политической ситуации»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский отреагировал на заявление Федерации бокса США о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«Очень плохо, что боксеры и спортсмены стали заложниками политической ситуации. Век любительского спорта очень короток, и это очень плохая ситуация. Если не будут допускать бойцов, боксеров, вообще спортсменов до чемпионатов мира, то мотивация заниматься спортом в нашей стране будет очень сильно падать», — цитирует Василевского «Газета.Ru».

Женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдет с 15 по 31 марта в Нью-Дели. Мужской турнир состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/09/19702465.shtml
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