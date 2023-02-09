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Сегодня, 14:25

Главный тренер сборной России по боксу отреагировал на решение США бойкотировать ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался по поводу решения сборной США не ехать на чемпионат мира.

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлен. К сожалению, недружественные страны будут бойкотировать или пытаться бойкотировать все соревнования, независимо от того, бокс это или другой вид спорта, когда российская команда будет выходить под российским флагом и в случае победы будет играть российский гимн. Я думаю, что вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран. Я считаю, что не нужно идти на поводу у всего этого. Есть правила игры, которые приняло, в частности, руководство IBA. Это личное право американцев — бойкотировать или нет. Не думаю, что отсутствие американских боксеров на что-то сильно повлияет», — приводит слова Кравцова «Чемпионат».

Ранее на сайте Федерации бокса США появились информация, что они отказываются принимать участие в чемпионате мира, поскольку там буду участвовать российские и белорусские спортсмены.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4990301-glavnyj-trener-sbornoj-rossii-po-boksu-otreagiroval-na-reshenie-ssha-bojkotirovat-chm.html
Бокс
Эдуард Кравцов
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