Владимир Хрюнов – о смерти Дадашева: "Хочется призвать все комиссии проявлять бдительность во время медосмотров"

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал "СЭ" смерть российского боксера Максима Дадашева. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу и спустя два дня скончался от остановки сердца.

– Задача профессионального бокса – нанести сопернику урон. Боец, выходя на ринг, заведомо принимает такое решение. Боксеры – воины. Произошедшее с Дадашевым – одна из сторон этого вида спорта. Хочется выразить соболезнования родным Максима и призвать все комиссии всех стран мира проявлять максимальную бдительность во время прохождения медицинских осмотров. Реакция на произошедшее может быть различной. В свое время, в Швеции после подобного инцидента запретили профессиональный бокс на 10 лет. Спустя время разрешили. Очень печальная новость.

– А если сам боксер хочет продолжить бой?

– У меня был подобный случай. Вчера приезжал тренер узбекского боксера, который точно также впал в кому, в бою с Александром Бахтиным и, действительно, после каждого раунда, тренер ему говорил: "Мы проигрываем, хватит. Давай я тебя сниму". Но боксер не хотел заканчивать, а лечение потом продолжалось долгих два года, и, в конце концов, его работоспособность восстановили. В этой ситуации нужно боксеров спасать от их собственного мужества. Думаю, Бадди Макгирт (основной тренер Дадашева – Прим. "СЭ") пробовал это сделать. Он человек опытный, но вы видели, ничего не получилось. Даже в тот момент, когда он остановил бой, Максим протестовал. (Арман Мкртчян)