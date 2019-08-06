Вдова Максима Дадашева: "Не знаю, как пережить его смерть. Помогают только антидепрессанты"

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина отметила, что ей крайне тяжело смириться с кончиной мужа. По ее словам, помогают только антидепрессанты. Дадашев скончался после полученных травм головы в бою с Сабриэлем Матиасом.

– Он всегда шел до конца. Начинал тренировки уже через три дня после боя, – приводит слова Апушкиной петербургская редакция издания "Комсомольская Правда". – Я у него спрашивала: "Почему ты не отдыхаешь?". А он отвечал: "Пока я отдыхаю, мои противники тренируются". Я не знаю, как пережить его смерть. Помогают только антидепрессанты.