Вдова Дадашева не будет подавать иск против рефери

Жена погибшего российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина готовится подать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд, сообщает ТАСС.

Девушка не будет подавать в суд на рефери поединка против пуэрториканца Субриеля Матиаса Кенни Шевалье.

"Иск будет подан только к Атлетической комиссии штата Мэриленд", – приводит слова представителя Федерации бокса России.

Напомним, 28-летний спортсмен выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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