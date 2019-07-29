Для подачи иска к организаторам боя Дадашева есть два основания. И дело не только в халатности рефери

Иск к организаторам последнего боя российского боксера Максима Дадашева будет подан по двум фактам возможных нарушений.

- Иск будет подан от имени вдовы Дадашева, федерация будет оказывать помощь и содействие, - рассказали ТАСС в Федерации бокса России. - Мы уже подключили юристов, которые готовят документы. Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату.

Напомним, 28-летний спортсмен выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.