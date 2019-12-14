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Вдова боксера Дадашева подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд

16:06

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск с требованием компенсации в США к Атлетической комиссии штата Мэриленд, сообщает ТАСС.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7348849

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