Вдова боксера Дадашева подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск с требованием компенсации в США к Атлетической комиссии штата Мэриленд, сообщает ТАСС.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля.