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Василий Ломаченко: «Я немного занимался хоккеем, и это тяжело»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (17-2) считает, что хоккей — это очень сложный вид спорта.

«Самый сложный вид спорта после бокса? Я думаю, что это хоккей. Извините, я не знаю, как объяснить это на английском, но это очень сложно. Дело в том, что я немного занимался хоккеем, и это тяжело», — сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.

Ломаченко в прошлом бою победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября 2022-го на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

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