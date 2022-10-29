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Ломаченко — Ортис: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции боя

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Василий Ломаченко и Джемейн Ортис.
Фото BOXING PHOTOS

В ночь на воскресенье, 30 октября, в Нью-Йорке на арене Медисон-сквер-гарден украинец Василий Ломаченко проведет бой против американца Джемейна Ортиса.

Прямая трансляция боя начнется примерно в 3.00 по московскому времени.

Свой последний бой 34-летний Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей. Всего в его активе 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

На счету 26-летнего Ортиса 17 боев: 16 побед и одна ничья.

Прямой эфир боя 30 октября в 3.00 по мск можно будет смотреть на портале Hulu.

В ночь на субботу Ломаченко и Ортис провели взвешивание и дуэль взглядов.

Василий Ломаченко
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