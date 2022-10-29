Ломаченко перевесил Ортиса на 270 граммов

В Нью-Йорке прошла церемония взвешивания перед поединком украинца Василия Ломаченко и американца Джэмейна Ортиса.

34-летний украинец показал вес 61,05 кг, у Ортиса — 60,78 кг.

Ломаченко (16-2) подерется с Ортисом (16-0) в ночь с 29 на 30 октября на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Свой последний бой Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей. Всего в его активе 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.