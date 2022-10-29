Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:27

Ломаченко перевесил Ортиса на 270 граммов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

В Нью-Йорке прошла церемония взвешивания перед поединком украинца Василия Ломаченко и американца Джэмейна Ортиса.

34-летний украинец показал вес 61,05 кг, у Ортиса — 60,78 кг.

Ломаченко (16-2) подерется с Ортисом (16-0) в ночь с 29 на 30 октября на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Свой последний бой Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей. Всего в его активе 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Василий Ломаченко
1
Читайте также
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Кличко попросил Запад отправить Украине оружие и одеяла
Британцы восхитились словами Путина о Лиз Трасс
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Папин и Бельо прошли взвешивание перед поединком в Москве
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости