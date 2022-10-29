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Джейк Пол — Андерсон Силва: во сколько начало прямой трансляции боя

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Джейк Пол и Андерсон Силва.
Фото Global Look Press

В ночь на 30 октября в Глиндейле (США) легенда ММА Андерсон Силва проведет бой против известного блогера Джейка Пола. Бой пройдет по правилам бокса.

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал SHOWTIME Sports, начало эфира в 4.00 по московскому времени, а бой Пол — Силва состоится примерно в 7.00.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

Сильва в прошлом бою, который состоялся в мае, отправил в выставочном поединке 35-летнего бразильца Бруно Мачадо в жесткий нокдаун в пятом раунде.

Джейк Пол
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