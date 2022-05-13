Штырков и Мохнаткин проведут бой по боксу 27 мая в Омске
27 мая в Омске на хоккейной арене «Авангард» пройдет вечер профессионального бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», организованного промоутерской компании Generation и телеканалом РЕН ТВ.
На этом турнире боец ММА Иван Штырков проведет бой по правилам бокса с соотечественником, самбистом Михаилом Мохнаткиным.
В главном событии вечера россиянин Алексей Папин встретится с черногорцем Диланом Прашовичем.
Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.
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