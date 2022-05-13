Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:15

Штырков и Мохнаткин проведут бой по боксу 27 мая в Омске

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Штырков.
Фото Fight.ru

27 мая в Омске на хоккейной арене «Авангард» пройдет вечер профессионального бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», организованного промоутерской компании Generation и телеканалом РЕН ТВ.

На этом турнире боец ММА Иван Штырков проведет бой по правилам бокса с соотечественником, самбистом Михаилом Мохнаткиным.

В главном событии вечера россиянин Алексей Папин встретится с черногорцем Диланом Прашовичем.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.

Иван Штырков
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василевский: «Бой с Мейвезером всегда интересен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости