Штырков и Мохнаткин проведут бой по боксу 27 мая в Омске

27 мая в Омске на хоккейной арене «Авангард» пройдет вечер профессионального бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», организованного промоутерской компании Generation и телеканалом РЕН ТВ.

На этом турнире боец ММА Иван Штырков проведет бой по правилам бокса с соотечественником, самбистом Михаилом Мохнаткиным.

В главном событии вечера россиянин Алексей Папин встретится с черногорцем Диланом Прашовичем.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.