Валуев предполагал, что Ковалев уступит Альваресу

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев — о поединке Сергея Ковалева против Сауля Альвареса. Он признался, что поражение Ковалева не стало сюрпризом для него.

— Всем доброго утра, хотя для нас, кто болел за Ковалева, оно как бы не совсем, — написал Валуев в Instagram. — Сергей Ковалев проиграл Альваресу. В принципе, такой исход я предполагал, основываясь на причинах, которые лежали на поверхности. Тут и определенная усталость от недавнего боя в Екатеринбурге, возраст, специфика перехода Канело в более, на мой взгляд, удобную для него весовую категорию, и разница в технике, здесь все тоже сложилось в сторону мексиканца. После четвертого раунда многое было уже понятно. Звезды не сошлись для нашего боксера. Тут для мистиков еще и перенос времени боя «спасибо UFC». Канело целенаправленно из раунда в раунд продолжал наращивать преимущество, что в итоге привело к предсказуемому результату (хотя здесь накануне я высказал предположение, что Сергей сможет продержаться всю дистанцию.). Ну это спорт, уважаемые друзья. Не будем гадать, что и как дальше сложится у Ковалева, но Сауль Альварес, скорее всего, будет драться уже с кем-то из двойки Бивол-Бетербиев. Любите бокс, смотрите бокс.

До этого Альварес становился чемпионом в первом среднем весе, в среднем и втором среднем весе. Он стал четвертым мексиканцем, который смог завоевать чемпионский титул в четырех различных весовых категориях. Ранее это удалось Хуану Мануэлю Маркесу, Хосе Арсе и Эрику Моралесу.