Валуев пожелал Гукасяну справиться с нервами в бою-реванше с Вийяльбой
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российский боксер Эдгар Гукасян может рассчитывать на успех в поединке против аргентинца Рикардо Вийяльбы, если совладает со своими нервами.
«Как мне показалось, в предыдущем поединке был нервный срыв. Его соперник явно побеждал, причем пользуясь тем, что Гукасян именно выходил из себя во время поединка. Его соперник этим воспользовался очень грамотно, хотя и не ожидал той реакции, которую получил. Поэтому поединок был остановлен рефери до своего логического окончания, но точно помню, что по очкам до этого раунда он проигрывал. Я очень желаю Гукасяну в этом бою показать класс, справиться со своими нервами», — заявил Валуев в интервью РЕН ТВ.
Бой-реванш за пояс WBA Asia South произойдет 17 декабря на турнире «Буря на Волге», его покажет телеканал РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/914631-valuev-pozhelal-gukasianu-spravitsia-s-nervami-v-boiu-revanshe-s-viiialboi
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