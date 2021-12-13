Тищенко считает, что Слащинин победит Дижона

Российский боксер Евгений Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего боя между Тимуром Слащининым и камерунцем Тайсоном Дижоном.

«Я думаю, Слащинин должен выигрывать. Он сам по себе боксер, база боксерская. Я ставлю на него», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.

Бой Слащинина и Дижона пройдет в рамках боксерского турнира «Буря на Волге», который пройдет 17 декабря в Самаре. Турнир покажет телеканал РЕН ТВ.