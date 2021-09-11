Вальдес победил Консейсао и защитил титул чемпиона WBC

Чемпион мира по версии WBС во втором полулегком весе Оскар Вальдес победил бразильца Робсон Консейсао на турнире в Лас-Вегасе. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей со счетом 117-110, 115-112, 115-112.

Таким образом, 30-летний мексиканец защитил свой пояс WBC во второй полулегкой весовой категории. Всего на профессионально ринге он провел 31 бой и одержал 31 победу.

32-летний Консайсао потерпел первое поражение в карьере при 16 победах.