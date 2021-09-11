«Прелюдия к трилогии». Майк Тайсон посетит бой Холифилда и Белфорта

Легендарный Майк Тайсон будет присутствовать на поединке между экс-чемпионом UFC Витором Белфортом и бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Эвандером Холифилдом.

«Майк Тайсон будет на поединке Эвандера Холифилда и Витора Белфорта. Triller надеется, что это прелюдия к событию Тайсон — Холифилд», — написал спортивный обозреватель Майк Коппингер в своем Twitter.

Боксерский поединок между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом пройдет в ночь на 12 сентября на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде, США.

В своем последнем бою, который состоялся в мае 2011 года, Холифилд победил датчанина Брайана Нильсена техническим нокаутом в десятом раунде. Всего на счету 58-летнего американского ветерана 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений, 2 ничьи и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Белфорт провел всего лишь один поединок по правилам профессионального бокса. В апреле 2006 года он отправил соотечественника Хосемарио Невеса в нокаут в первом раунде.

В ММА у 44-летнего Белфорта 26 побед и 14 поражений, а еще один его бой признан несостоявшимся.

В начале текущего года шли слухи о том, что Майк Тайсон и Эвандер Холифилд ведут переговоры о третьем поединке. Последний раз бойцы дрались в июне 1997 года. Именно тогда Тайсон был дисклифицирован за 2 укуса ушей Холифилда.