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Тайсон Фьюри: «Главный ментор в моей жизни — это моя жена»

04:05
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Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, кто был главным ментором на его жизненном пути.

«Моя жена — единственный и главный мой ментор. Мы с ней вместе с 15 лет, она знает меня лучше всех в мире. Если бы не она, я был бы мертв, а если бы не мертв, то не был там, где я сейчас. Она создала нашу стабильную домашнюю жизнь и вытащила меня. Через что я только ни прошел — наркотики, алкоголь и прочее дерьмо. Казалось бы, 15-16 лет — это еще дети, но с тех пор мы вместе, и мы росли друг с другом», — сказал Фьюри на подкасте The Overlap.

9 октября Фьюри подерется с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе.

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Никита Горшенин все материалы автора

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