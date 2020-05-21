В WBC готовы снизить обязательные взносы для бойцов

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что в организации намерены снизить обязательные взносы для бойцов, которые участвуют в титульных боях, сообщает Boxing Scene.

На такое решение в WBC решили пойти, чтобы помочь боксерам восстановиться после длительного перерыва, вызванного карантином.

Сулейман ничего не сказал об уменьшении количества поясов, которых на данный момент не менее пяти: WBC, WBC Interim, WBC Silver, WBC Diamond и WBC International. Промоутеры могут потребовать от санкционирующих организаций ликвидирования некоторых титулов из-за предстоящей финансовой нестабильности.