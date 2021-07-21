В случае победы Усика Джошуа получит возможность реванша

Контракт на поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком предусматривает возможность реванша для британца в случае его поражения, сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

«Тренировочный лагерь уже идет, — цитирует Красюка Tribuna.com. — Будет ли в нем Папаченко (Анатолий Ломаченко — прим. «СЭ») — понятия не имею.

Знаю, что лагерь будет проходить там же, где и во время подготовки к поединку против Мурата Гассиева. Полная изоляция и фокус.

В контракте прописан пункт по реваншу в случае победы Александра Усика. То есть, в наиболее вероятном случае. Знаю, что Усик победит, а вот в каком раунде — не знаю».

Бой пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».