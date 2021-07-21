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Усик о поединке с Джошуа: «Дорогу осилит идущий»

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Украинский боксер Александр Усик прокомментировал подписание контракта на бой с британцем Энтони Джошуа.

«Дорогу осилит идущий», — написал украинец в Instagram.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Бой пройдет в Лондоне 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма».

31-летний британец — чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. 34-летний украинец ранее был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRjaDs4pPs_/

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Евгений Петров все материалы автора

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