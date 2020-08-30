В Грозном пройдет турнир по боксу. На нем выступят четыре сына Кадырова
В Грозном 3 сентября состоится турнир по боксу. Среди участников турнира заявлены четыре сына главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Ассаламу Iалайкум дорогие друзья! 3 сентября в городе ГРОЗНЫЙ на арене Спорт Холла «КОЛЛИЗЕЙ» пройдет международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА ГIАЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНАН!) На арене состоятся самые зрелищные и яркие бои с участием самых сильных боксеров нашей страны. Также на спортивных соревнованиях примут участие мои Дорогие ПЛЕМЯННИКИ из спортивного КЛУБА «АХМАТ», АХМАД, ЭЛИ, АДАМ и АБУБАКАР КАДЫРОВЫ! Они выступят в показательных боях по правилам любительского бокса. Я искренне хочу пожелать моим ДОРОГИМ ПЛЕМЯННИКАМ и участникам турнира успехов и удачи! ДАЛА АЬТТО БОЙЛА ШУ! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХIУ АКБАР! ???
В октябре 2016 года дети Кадырова участвовали в показательных боях, в рамках турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016.
В октябре 2017 года в Грозном Адам, Эли и Ахмад Кадыровы выступили в показательных боях в рамках чемпионата России по боксу.
В феврале 2020 года Ахмад и Адам Кадыровы выступили на одном из турниров по боксу в Москве.