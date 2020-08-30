В Грозном пройдет турнир по боксу. На нем выступят четыре сына Кадырова

В Грозном 3 сентября состоится турнир по боксу. Среди участников турнира заявлены четыре сына главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

В октябре 2016 года дети Кадырова участвовали в показательных боях, в рамках турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016.

В октябре 2017 года в Грозном Адам, Эли и Ахмад Кадыровы выступили в показательных боях в рамках чемпионата России по боксу.

В феврале 2020 года Ахмад и Адам Кадыровы выступили на одном из турниров по боксу в Москве.