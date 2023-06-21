В Федерации бокса Ангарска рассказали о ходе расследования нападения на главу организации

Следственные органы устанавливают личность преступника, стрелявшего в президента Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова.

«Личность стрелявшего, а также мотивы произошедшего на данный момент устанавливаются. Работают следственные органы», — сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса Ангарска.

20 июня стало известно, что на Ракислова было совершено нападение. Функционер находится в тяжелом состоянии в больнице.