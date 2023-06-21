В Федерации бокса Ангарска рассказали о ходе расследования нападения на главу организации
Следственные органы устанавливают личность преступника, стрелявшего в президента Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова.
«Личность стрелявшего, а также мотивы произошедшего на данный момент устанавливаются. Работают следственные органы», — сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса Ангарска.
20 июня стало известно, что на Ракислова было совершено нападение. Функционер находится в тяжелом состоянии в больнице.
Источник: https://tass.ru/sport/18071095
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