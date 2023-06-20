CAS решил отклонить запрос IBA о приостановлении рекомендации о лишении признания

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил срочный запрос Международной ассоциации бокса (IBA) о приостановлении исполнения рекомендации МОК о лишении организации признания, информирует пресс-служба CAS.

«Председатель апелляционной арбитражной палаты Спортивного арбитражного суда сегодня отклонил срочный запрос IBA о приостановлении исполнения оспариваемого решения. Таким образом, оспариваемое решение остается в силе, проведение внеочередной сессии МОК остается без изменений», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате.

Вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения.