Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Усик жаждет титульного боя в тяжелом весе. Он уже дал соответствующее задание промоутеру

11:37
Теги:

Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, отметил, что его подопечный хотел бы провести чемпионский бой в тяжелом весе и дал ему соответствующие поручения, cообщает BoxingScene.

Усик, выступавший до этого в первой тяжелой весовой категории, 12 октября одержал победу над американцем Чаззей Уизерспуном в первом для себя бою в тяжелом весе.

Усик пришел в тяжеловесы убивать, у него уже есть новый соперник

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир