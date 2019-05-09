Усик вернется к тренировкам через пять недель

Украинский боксер Александр Усик приступит к тренировкам через пять недель. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Усик из-за травмы вынужден был перенести свой бой с камерунцем Карлосом Такамом, который должен был пройти 25 мая в США. В марте Усик отказался от чемпионского титула по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе и от боя против россиянина Дениса Лебедева.

- У него разрыв бицепса, операция не потребуется. Думаю, что он вернется в августе или примерно в это время. Думаю, через пять недель он вновь сможет тренироваться, - цитирует Хирна Boxingscene.