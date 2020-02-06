Усик стихами ответил военному, который назвал его обезьяной

Непобежденный украинский боксер Александр Усик в стихотворной форме ответил военному, который его и другого украинского боксера, Василия Ломаченко, назвал обезьянами.

«Может, я и обезьяна, так твердит один осел,

Ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой

Сильную бороду ты носишь, мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор, а по сути первый блин

Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить,

А то больно будет это, будет тяжко заходить

Голословные ребята, научитесь говорить,

А ещё лучше — учитесь не болтать, а сотворить", — написал Усик в Instagram.