«Предупреждаю, держись подальше от моих боксеров». Менеджер Усика раскритиковал журналиста

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас раскритиковал журналиста ESPN Майка Коппинджера, который сообщил, что Усик покинул Украину для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.

«Ты, выродок, должен перестать публиковать фейковые новости о моих боксерах, — обратился Климас к Коппинджеру в Twitter. — Я предупреждаю тебя, держись подальше от моих боксеров.

Знаешь, что я тебе скажу, умник? Усику не нужно специальное разрешение на то, чтобы покинуть страну, потому что он отец 3 детей. Это украинский закон. Прежде чем что-то публиковать, проверяй информацию».

Коппинджер написал со ссылкой на собственные источники, что Усик получил специальное разрешение покинуть страну от Министра спорта Украины для подготовки к реваншу с Джошуа.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением Усику 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик покинет страну через границу с Польшей и начнет тренировочный лагерь для повторного боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом.