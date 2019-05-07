Дебютный бой украинца Александра Усика в тяжелом весе против камерунца Карлоса Такама отменен, сообщил в своем Твиттере промоутер Эдди Хирн. Поединок не состоится из-за того, что Усик получил травму бицепса.
Бой должен был пройти 25 мая в Оскон-Хилле (Мэрилэнд, США). В связи с отменой поединка в программе боксерского вечера произойдут изменения.
Для Усика этот бой должен был стать первым в тяжелом весе. Ранее он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева.