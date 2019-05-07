Дебютный бой украинца Александра Усика в тяжелом весе против камерунца Карлоса Такама отменен, сообщил в своем Твиттере промоутер Эдди Хирн. Поединок не состоится из-за того, что Усик получил травму бицепса.

UPDATE 📰 Due to a bicep injury, @usykaa has been forced to postpone his heavyweight debut against Carlos Takam, scheduled for May 25. An announcement regarding our Maryland show will be made shortly. #UsykTakam @DAZN_USA – Eddie Hearn (@EddieHearn) 7 мая 2019 г.

Бой должен был пройти 25 мая в Оскон-Хилле (Мэрилэнд, США). В связи с отменой поединка в программе боксерского вечера произойдут изменения.

Для Усика этот бой должен был стать первым в тяжелом весе. Ранее он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева.