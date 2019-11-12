Умер бывший тренер Бивола Исаев

Скончался Николай Исаев, бывший тренер российского боксера Дмитрия Бивола. Об этом сообщает Instagram Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Тренеру было 63 года.

— Сегодня не стало заслуженного тренера РСФСР Николая Петровича Исаева, -говорится в сообщении. — Долгие месяцы он сражался с тяжелой болезнью, но несмотря на это, Николай Петрович до последних дней участвовал в боксерской жизни, помогал своим ученикам и коллегам. Он ушел как воин. Вечная память.