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Умер бывший тренер Бивола Исаев

12:32

Скончался Николай Исаев, бывший тренер российского боксера Дмитрия Бивола. Об этом сообщает Instagram Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Тренеру было 63 года.

— Сегодня не стало заслуженного тренера РСФСР Николая Петровича Исаева, -говорится в сообщении. — Долгие месяцы он сражался с тяжелой болезнью, но несмотря на это, Николай Петрович до последних дней участвовал в боксерской жизни, помогал своим ученикам и коллегам. Он ушел как воин. Вечная память.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B4vMpEOBaM0/

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