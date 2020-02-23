Уайлдер доставлен в больницу

Американец Деонтей Уайлдер попал в больницу после титульного боя за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии WBC против британца Тайсона Фьюри, сообщает ESPN. Он мог повредить барабанную перепонку после одного из нокдаунов.

Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский титул WBC.

Первый поединок Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.