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Уайлдер доставлен в больницу

13:55
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Американец Деонтей Уайлдер попал в больницу после титульного боя за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии WBC против британца Тайсона Фьюри, сообщает ESPN. Он мог повредить барабанную перепонку после одного из нокдаунов.

Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский титул WBC.

Первый поединок Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.

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