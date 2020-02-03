Тренер прокомментировал нападение боксера Кушиташвили на росгвардейца

Личный тренер арестованного российского боксера Георгия Кушиташвили Сергей Смирнов прокомментировал нападение спортсмена на росгвардейца, которое случилось 2 февраля.

— Ужас, жалко парня, его судьба может сломаться. Уверен, что он ни в чем не виновен. Когда его вели в наручниках, он мне сказал, что никого не бил, что никого не трогал. Адвокаты работают, хорошо, если его невиновность будет доказана. Ничего хорошего не будет от тюрьмы, она не помогает людям, — приводит РИА «Новости» слова Смирнова.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля. Теперь следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.