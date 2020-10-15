Тренер российского боксера Мурата Гассиева, Виталий Сланов рассказал о подготовке спортсмена к поединку за чемпионский пояс WBA International против албанца Сефера Сефери. Изначально Гассиев должен был драться с американцем Кевином Джонсоном, однако тот снялся с боя.

— Раз так случилось, то деваться некуда. Надо выходить и боксировать, кто бы ни был, — приводит «РЕН ТВ» слова Сланова. — Подготовка прошла по плану. Все идет нормально. По-боевому настроен, рвется в бой. Слава богу, все без травм. Надеемся, 31-го он покажет хороший бой. То, что мы ждали от Джонсона, — это одно. А Сефери — совсем другой боксер... Мурат всегда старается нокаутировать противника, но нельзя выходить и думать о том, что ты выиграешь в один или два раунда. Он готов ко всем раундам. А там уже ринг покажет.

Поединок Гассиева и Сефери состоится 31 октября в Сочи.