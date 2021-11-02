Тренер Фьюри: «Мы хотим, чтобы Джошуа победил Усика»

Шугар Хилл Стюард, тренирующий чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, рассказал о желании помочь Энтони Джошуа в подготовке к реваншу с Александром Усиком.

«Мы на 100 процентов серьезно настроены помочь Джошуа в лагере. Мы хотим, чтобы он победил Усика, для начала, потому что мы хотим увидеть Фьюри против Джошуа, как и все поклонники бокса в мире, — сказал Стюард в интервью Talk Sport. — Это не уловка и не шутка, мы с радостью поможем Джошуа, потому что он способен победить Усика в матче-реванше, и в этом нет ничего нового. В старые времена все боксеры ездили в разные спортивные залы за помощью».

25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей. Украинский спортсмен стал новым абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории. Матч-реванш запланирован на первый квартал 2022 года.