Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Бетербиев проведет бой против Брауна в Монреале

05:29
Теги:

Организаторы боя между чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном определились с местом проведения поединка. Вечер бокса состоится в пятницу, 17 декабря, на арене Bell Center в Монреале, где последние 10 лет проживает российский боксер.

Билеты на это мероприятие поступили в продажу в субботу, 23 октября.

Статистика Бетербиева — 16 побед в 16 боях, все нокаутами. Последний раз он дрался в Канаде в декабре 2016 года, когда в первом раунде остановил Исидро Ранони Прието. На счету Брауна 24 побед (16 нокаутами) и 1 поражение.

Напомним, ранее стало известно, что компания Top Rank выиграла торги за право организовать бой, сделав ставку в 1 105 000 долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
1