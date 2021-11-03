Бетербиев проведет бой против Брауна в Монреале

Организаторы боя между чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном определились с местом проведения поединка. Вечер бокса состоится в пятницу, 17 декабря, на арене Bell Center в Монреале, где последние 10 лет проживает российский боксер.

Билеты на это мероприятие поступили в продажу в субботу, 23 октября.

#BeterbievBrowne

Bell Centre, Montreal, Quebec, Canada

Friday 17th December

Sky Sports



Beterbiev 16-0-0

Browne 24-1-0 pic.twitter.com/7EpGyWLjNw — Big Guy (@BigGuyUK1982) November 1, 2021

Статистика Бетербиева — 16 побед в 16 боях, все нокаутами. Последний раз он дрался в Канаде в декабре 2016 года, когда в первом раунде остановил Исидро Ранони Прието. На счету Брауна 24 побед (16 нокаутами) и 1 поражение.

Напомним, ранее стало известно, что компания Top Rank выиграла торги за право организовать бой, сделав ставку в 1 105 000 долларов.