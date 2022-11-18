Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:15

Тренер Бивола: «Рамирес много наговорил, а на деле оказалось, что несостоятельный человек»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Геннадий Машьянов.
Фото Getty Images

Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов поделился впечатлениями от победы ученика над непобежденным боксером Хильберто Рамиресом.

«Это профессиональный бокс, работа и моя, и боксера. Он выполнил свою работу на отлично. Конечно, это приятно, что выиграл у непобежденного оппонента, который очень много говорил перед боем, обещал своей публике, как он говорил, мексиканскому народу, что заберет пояс, отомстит за Канело, за обиду мексиканцев. Очень много наговорил, а на деле оказалось, что несостоятельный человек», — сказал Машьянов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

5 ноября Дмитрий Бивол победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Геннадий Машьянов. «Порекомендовал бы Джошуа перестать заниматься качкой». Этот тренер привел Бивола к чемпионству

Дмитрий Бивол
0
Читайте также
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший чемпион мира Линарес проведет 11 декабря в Екатеринбурге бой против Амазаряна

Тренер Бивола: «Думаю, в WBC не будут препятствовать бою с Бетербиевым»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости