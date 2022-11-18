Тренер Бивола: «Рамирес много наговорил, а на деле оказалось, что несостоятельный человек»

Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов поделился впечатлениями от победы ученика над непобежденным боксером Хильберто Рамиресом.

«Это профессиональный бокс, работа и моя, и боксера. Он выполнил свою работу на отлично. Конечно, это приятно, что выиграл у непобежденного оппонента, который очень много говорил перед боем, обещал своей публике, как он говорил, мексиканскому народу, что заберет пояс, отомстит за Канело, за обиду мексиканцев. Очень много наговорил, а на деле оказалось, что несостоятельный человек», — сказал Машьянов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

5 ноября Дмитрий Бивол победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super.