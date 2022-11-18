Тренер Бивола: «Думаю, в WBC не будут препятствовать бою с Бетербиевым»

Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов поделился мнением, повлияют ли санкции от WBC на организацию боя с Артуром Бетербиевым.

«Я читал, Маурисио Сулейман сказал, что если будет организовываться этот бой, то они отдельно рассмотрят этот вопрос. По Диме ничего конкретного не сказал. Я думаю, что они не будут препятствовать проведению этого боя, если такое случится», — сказал Машьянов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что все российские и белорусские боксеры будут исключены из рейтингов организации.