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Сегодня, 17:30

Тренер Бивола: «Думаю, в WBC не будут препятствовать бою с Бетербиевым»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов поделился мнением, повлияют ли санкции от WBC на организацию боя с Артуром Бетербиевым.

«Я читал, Маурисио Сулейман сказал, что если будет организовываться этот бой, то они отдельно рассмотрят этот вопрос. По Диме ничего конкретного не сказал. Я думаю, что они не будут препятствовать проведению этого боя, если такое случится», — сказал Машьянов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что все российские и белорусские боксеры будут исключены из рейтингов организации.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Геннадий Машьянов. «Порекомендовал бы Джошуа перестать заниматься качкой». Этот тренер привел Бивола к чемпионству

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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