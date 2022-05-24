Тренер Бивола рассказал о спарринге с Бетербиевым: «Дима переиграл его на ногах»

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев в 2012 году провели спарринг, и Бивол не позволил более опытному оппоненту по себе попасть. Об этом в интервью YouTube-каналу USACHEV TV рассказал тренер Бивола — Геннадий Машьянов.

«Был один спарринг у них, — сказал Машьянов. — Или перед Олимпийскими играми в Лондоне, или перед миром. Дима всю жизнь боксировал в 75 кг. Имею в виду любительский бокс. На протяжении восьми лет он боксировал в этом весе. Когда мы стали с ним сотрудничать, он совсем недолго боксировал в 75, и я его перевел в полутяжи. Сказал, что он будет боксировать в полутяжелом весе, а не в 75. На это у меня были свои виды, взгляды, свои убеждения. Дима согласился, и в первых соревнованиях успешно отбоксировал в полутяжах. Это был экспериментальный ход, но все получилось, и он остался в полутяжах.

Когда они работали с Бетербиевым, то перед Бетербиевым ставились одни задачи, а перед ним — другие. Бетербиев готовился агрессивно работать первым номером и должен был боксировать с людьми, которые хорошо двигаются на ногах. А Дима в этом один из лучших. Несмотря на то, что они разновесы, перед ними были поставлены определенные задачи. И Дима со своей задачей справился очень хорошо — не дал Бетербиеву по себе попасть. Бетербиев пытался достать его на ногах, обрезать углы и все остальное. Но у него это не получилось. Считаю, что Дима на ногах спокойно переиграл Бетербиева. Ударов особо много не было, потому определенные задачи были поставлены. Но Дима очень грамотно отработал, и Бетербиеву ни разу не удалось дотронуться до него, грубо говоря».

Сейчас 31-летний Бивол — чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA. 37-летний Бетербиев владеет поясами IBF и WBC в этой же категории.