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Сегодня, 16:10

Гаджиев дал прогноз на бой Папина против Прашовича

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер Алексей Папин должен нокаутировать черногорца Дилана Прашовича на бойцовском турнире РЕН ТВ. Соответствующее заявление сделал президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Алексей Папин против Дилана Прашовича. Осмелюсь предположить, что Леха — фаворит. Он набирает форму от поединка к поединку. Я думаю, что для Алексея настало время больших боев, а Прашович будет для него хорошей проверкой. Жду убедительной победы Алексея, досрочной», — сказал Гаджиев РЕН ТВ.

Напомним, что суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 мая в Омске.

Телеканал РЕН ТВ покажет бои турнира в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/979038-gadzhiev-sprognoziroval-dosrochnuiu-pobedu-papina-nad-prashovichem
Камил Гаджиев
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