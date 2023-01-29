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Тони Беллью: «Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов»

Тони Беллью считает, что Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира Тони Беллью (30-3) считает, что обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) нокаутирует чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Стили делают бои, и все здесь набросятся на меня, но я все равно скажу это! Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов! Он слишком открытый, по нему очень легко попасть! Я говорил, что Бетербиев уязвим, и это будет видно, когда он подерется с Каллумом», — написал Беллью в Twitter.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания
Бокс
Артур Бетербиев
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