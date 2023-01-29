Боб Арум: «Артур Бетербиев победит всех в своем дивизионе»

Боб Арум высоко оценил выступление Бетербиева в бою с Энтони Ярдом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высоко оценил выступление чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) в бою с Энтони Ярдом (22-3).

«Это был один из величайших боев в полутяжелом весе. Артур Бетербиев — настоящий монстр. Я думаю, что он победит всех в своем дивизионе», — приводит слова Арума ESPN.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.