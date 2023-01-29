Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:32

Боб Арум: «Артур Бетербиев победит всех в своем дивизионе»

Боб Арум высоко оценил выступление Бетербиева в бою с Энтони Ярдом
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высоко оценил выступление чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) в бою с Энтони Ярдом (22-3).

«Это был один из величайших боев в полутяжелом весе. Артур Бетербиев — настоящий монстр. Я думаю, что он победит всех в своем дивизионе», — приводит слова Арума ESPN.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.
Артур Бетербиев
2
1
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артур Бетербиев: «Моя победа — это просто везение»

Тони Беллью: «Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости