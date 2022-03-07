Энтони Джошуа сменил главного тренера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2) сообщил, что его новым главным тренером станет Анхель Эрнандес, который работает с ним на протяжении трех последних лет.

«Я работаю с Анхелем Эрнандесом, — сообщил Джошуа в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves. — Он входит в мою команду уже три года. Он был на последних моих трех боях за титулы чемпиона мира».

Когда интервьюер спросил Джошуа, будет ли Эрнандес его новым главным тренером, Джошуа ответил: «Да».

Предыдущим главным тренером британского боксера был Роберт Маккрекен. Джошуа не уточнил, останется ли Маккрекен в его тренерском штабе.

Ранее промоутер Эдди Хирн утверждал, что Джошуа пора «двигаться дальше» и сменить главного тренера.

Джошуа проиграл единогласным судейским решением Александру Усику (19-0) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Также потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Давид Хачатрян